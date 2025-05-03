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Купить жилую недвижимость в Эгиле, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Kalkan, Турция
Квартира 2 спальни
Kalkan, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Эти потрясающие виллы с видом на море расположены в Калкане, Каш, мирном и живописном прибре…
$1,73 млн
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