Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Юго-Восточная Анатолия
  5. Квартиры

Квартиры в Юго-Восточная Анатолия, Турция

двухкомнатные
3
Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Yokuslu, Турция
Квартира 1 спальня
Yokuslu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Оба - ОТКРЫТЫЙ РАЙОН ДЛЯ ВНЖ                            1+1  3 этаж Район Оба         …
€125,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Yokuslu, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Yokuslu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/5
Рады Вам представить квартиру 2+1 в современном жилом комплексе с инфраструктурой. Расположе…
€132,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Yokuslu, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Yokuslu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
Представляем Вашему выниманию меблированную квартиру 2+1 в уютном жилом комплексе с инфрастр…
€181,500
Оставить заявку
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yokuslu, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yokuslu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Рады Вам представить меблированную квартиру 2+1 в уютном жилом комплексе с инфраструктурой. …
€176,000
Оставить заявку
Квартира со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Yokuslu, Турция
Квартира со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Yokuslu, Турция
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Рады Вам представить меблированную квартиру 1+1 в уютном жилом комплексе с инфраструктурой. …
€162,500
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Юго-Восточная Анатолия, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти