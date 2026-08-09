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Квартиры в Юго-Восточной Анатолии, Турция

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Диярбакыр
5
Адыяман
5
Кяхта
5
Квартира Удалить
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11 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Sarisu, Турция
Квартира 1 спальня
Sarisu, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя роскошное жилье в районе Сарысу в Коньяалты с нашим новым проектом, которы…
$241,329
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Квартира 1 спальня в Sarisu, Турция
Квартира 1 спальня
Sarisu, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в районе Сарыс Коньяалты с нашим новым дизайном, предлагаю…
$241,329
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Квартира 1 спальня в Sarisu, Турция
Квартира 1 спальня
Sarisu, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
2 070 м2, включает апартаменты с 1 спальней, 2 спальнями, а также лофты с 2 и 3 спальнями. К…
$242,225
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Kalkan, Турция
Квартира 3 спальни
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Вдохновляющее пространство в сердце Калкана Представьте себе идеальное сочетание комфорта, с…
$395,050
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Квартира в Sarisu, Турция
Квартира
Sarisu, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Откройте для себя идеальное сочетание спокойствия и современной жизни в этих недавно построе…
$229,461
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Квартира 4 спальни в Topcular, Турция
Квартира 4 спальни
Topcular, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Эти апартаменты расположены в Эйюпсултане, одном из самых центральных и исторических районов…
$1,28 млн
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Квартира 2 комнаты в Karpuztepe, Турция
Квартира 2 комнаты
Karpuztepe, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Аланья, полная великолепной природы и следов истории, стала одним из самых оживленных курор…
$203,860
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Квартира 3 спальни в Kalkan, Турция
Квартира 3 спальни
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Представлены на продажу апартаменты в новом жилищном строительстве. Локация застройки - Калк…
$400,859
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Название проекта: FARALYA PANORAMA Дата начала строительства: Январь 2023г. Дата окончания…
$119,280
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Квартира 2 комнаты в Диджле, Турция
Квартира 2 комнаты
Диджле, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Оба - ОТКРЫТЫЙ РАЙОН ДЛЯ ВНЖ                            1+1  3 этаж Район Оба         …
$132,233
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Квартира 1 спальня в Sarisu, Турция
Квартира 1 спальня
Sarisu, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в районе Сарысу Коньяалты с нашим новым проектом, предлага…
$239,578
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Типы недвижимости в Юго-Восточной Анатолии

однокомнатные

Параметры недвижимости в Юго-Восточной Анатолии, Турция

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