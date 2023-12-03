Купить жилую недвижимость в Сапандже, Турция

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Жильё в Sapanca, Турция

2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Mahmudiye, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Mahmudiye, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Количество этажей 2
Просторные Виллы с Эксклюзивным Дизайном Рядом с Озером Сапанджа в Сакарье Виллы расположены…
€684,000
в месяц
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Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Yanik, Турция
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Yanik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Готовые Современные Виллы с Инвестиционным Потенциалом в Сапандже Новые виллы находятся в Са…
€147,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Sapanca, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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