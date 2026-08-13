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Купить жилую недвижимость в Сапандже, Турция

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дома
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6 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Виллы с собственными бассейнами в жилом комплексе в Сапандже, Сакарья Эти виллы расположены …
$550,491
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Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Вилла с собственным бассейном и видом на лес в Сапандже, Сакарья Сапанджа считается скрытым …
$649,741
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Дом 4 комнаты в Сапанджа, Турция
Дом 4 комнаты
Сапанджа, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Дома с видом на озеро в проекте с бассейном в Сапандже, Сакарья Двухквартирные дома в одном …
$190,352
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на озеро Сапанджа в окружении природы в Сакарье, Сапанджа Сапанджа — уютный и …
$440,855
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Вилла 4 комнаты в Сапанджа, Турция
Вилла 4 комнаты
Сапанджа, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на лес и собственными бассейнами в закрытом жилом комплексе в Сапандже Сапандж…
$587,421
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Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
$198,159
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