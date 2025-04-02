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Купить жилую недвижимость в Сердиван, Турция

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 6 комнат в Сердиван, Турция
Квартира 6 комнат
Сердиван, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Квартиры на продажу на главной улице в Сердиване, Сакарья Сердиван – развивающийся район в С…
$153,345
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Квартира 4 комнаты в Сердиван, Турция
Квартира 4 комнаты
Сердиван, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры на продажу на главной улице в Сердиване, Сакарья Сердиван – развивающийся район в С…
$128,331
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Квартира 4 комнаты в Сердиван, Турция
Квартира 4 комнаты
Сердиван, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Квартиры с круглосуточной охраной и бассейном в Сакарье, Сердиван Район Сердиван в Сакарье и…
$168,570
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Квартира 5 комнат в Сердиван, Турция
Квартира 5 комнат
Сердиван, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Квартиры на продажу на главной улице в Сердиване, Сакарья Сердиван – развивающийся район в С…
$140,294
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