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Жильё с видом на горы в Сакарья, Турция

дома
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2 объекта найдено
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы в Armash, Турция
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы
Armash, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
The house is only 500 meters away from the Akmese exit of the Northern Marmara road
€95,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Yanik, Турция
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Yanik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Готовые Современные Виллы с Инвестиционным Потенциалом в Сапандже Новые виллы находятся в Са…
€171,000

Параметры недвижимости в Сакарья, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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