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Комплекс вилл с бассейнами и террасами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция

, Турция
от
€700,000
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12
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О комплексе

Предлагаются виллы с ухоженными садами, крытыми и открытыми бассейнами, просторными террасами, парковочными местами, саунами и турецкими банями, обеденными зонами на открытом воздухе и зонами барбекю.

Окончание строительства - июль 2023 года.

Особенности квартир

Цокольный этаж: сауна, хамам, бассейн.

Первый этаж: гостиная, столовая, кухня, туалет.

Второй этаж: две спальни с ванными комнатами, балкон.

Третий этаж: основная спальня с джакузи, ванной комнатой, гардеробной, террасой.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Камин
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном престижном районе.

  • Аэропорт - 65 км (1 час)
  • Центр города - 2 км (5 минут)
  • Пляж - 6,5 км (15 минут)
  • Больница - 4,5 км (11 минут)
  • Торговый центр - 2 км (5 минут)
  • Фетхие - 10,2 км (17 минут)
Местонахождение новостройки
, Турция

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, Турция
от
€700,000
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