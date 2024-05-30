Комплекс вилл с бассейнами и террасами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция

Предлагаются виллы с ухоженными садами, крытыми и открытыми бассейнами, просторными террасами, парковочными местами, саунами и турецкими банями, обеденными зонами на открытом воздухе и зонами барбекю.
Окончание строительства - июль 2023 года.Особенности квартир
Цокольный этаж: сауна, хамам, бассейн.
Первый этаж: гостиная, столовая, кухня, туалет.
Второй этаж: две спальни с ванными комнатами, балкон.
Третий этаж: основная спальня с джакузи, ванной комнатой, гардеробной, террасой.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится в спокойном престижном районе.