  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Картал
  4. Квартира в новостройке Квартиры в Картале, Стамбул с видом на море и Принцевы острова

Квартира в новостройке Квартиры в Картале, Стамбул с видом на море и Принцевы острова

Картал, Турция
от
$739,299
;
14
Оставить заявку
ID: 27741
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Картал

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    23

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в Стамбуле, Картал в жилом комплексе с бассейнами

Картал — это уютный и развитый район на азиатской стороне Стамбула, отличающийся своим прибрежным расположением и живописными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Близость к зелёному лесу Айдос с его чистым воздухом и зонами для кемпинга делает его особенно привлекательным для тех, кто ценит природу и спокойствие. Набережная Картала идеально подходит для прогулок и активного отдыха — здесь есть пешеходные дорожки, парки, площадки для концертов и развлечений, а также торгово-развлекательные центры. Район удобно связан с остальными частями города: рядом находятся станции метро, линия Мармарай, паромный причал и выезд к аэропорту. Всё это делает Картал комфортным местом для жизни, сочетающим природу, удобство и городской ритм.

Квартиры в Картале, Стамбул, расположены в 50 м от ближайшего магазина, в 100 м от частных школ, в 200 м от прибрежной прогулочной зоны, в 750 м от станции Мармарай, в 2 км от станции метро, в 3 км от торгового центра, в 20 км от аэропорта Сабиха Гёкчен, в 22 км от туннеля Евразия и в 32 км от моста Мучеников 15 июля (он же Босфорский мост).

Проект включает два блока и 206 квартир. В комплексе предусмотрены крытая и открытая парковки, открытые и закрытые бассейны, станции зарядки для электромобилей, солнечные энергетические системы, а также пешеходные дорожки. Жители смогут воспользоваться сауной, турецкой баней, кафетериями, детскими игровыми площадками, общественным клубом, общим садом, теннисным кортом и баскетбольной площадкой. Также предусмотрены площадки для сквоша, услуги ресепшена, уборщика, круглосуточная охрана и камеры видеонаблюдения.

Квартиры с видом на море оборудованы встроенной кухонной техникой, современными системами очистки воды, ванной, прачечной, душевой кабиной, гардеробной, отдельным санузлом в мастер-спальне, системой «умный дом», окнами ПВХ, балконом, террасой, центральной системой спутникового телевидения, ванной комнатой в стиле Hilton, балконом и стальной дверью.


IST-01678

Местонахождение на карте

Картал, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция со спа-центром, конференц-залом и видами на море, Стамбул, Турция
Газиосманпаша, Турция
от
$235,777
Жилой квартал Проект с оригинальной архитектурой и низкой плотностью застройки
Аланья, Турция
от
$134,534
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Шишли, Турция
от
$2,12 млн
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Бейликдюзю, Турция
от
$227,890
Жилой квартал Меблированный пентхаус с 3 спальнями и отдельной кухней
Махмутлар, Турция
от
$173,506
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры в Картале, Стамбул с видом на море и Принцевы острова
Картал, Турция
от
$739,299
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Роскошные квартиры на берегу моря в комплексе рядом с центром
Жилой квартал Роскошные квартиры на берегу моря в комплексе рядом с центром
Жилой квартал Роскошные квартиры на берегу моря в комплексе рядом с центром
Жилой квартал Роскошные квартиры на берегу моря в комплексе рядом с центром
Жилой квартал Роскошные квартиры на берегу моря в комплексе рядом с центром
Показать все Жилой квартал Роскошные квартиры на берегу моря в комплексе рядом с центром
Жилой квартал Роскошные квартиры на берегу моря в комплексе рядом с центром
Махмутлар, Турция
от
$186,853
Комплекс состоящий из 2 блоков, строится на участке 6.500 m² и расположен всего в 50 метрах от пляжа, благодаря чему из его квартир открываются впечатляющие прямые виды на море и другие достопримечательности города Алании. Данный проект удивит своим дизайном, планировкой и продуманной органи…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$301,537
Проект уникального типа - коливинг, который предусматривает совместное проживание для людей с общими интересами. Отличительная черта такого типа жилья — это проведение совместных мероприятиях и коммуникация в общих жилых зонах. В проекте 128 современных и полностью меблированных квартир-студ…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном районе, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$571,037
Резиденция располагает крытым бассейном, фитнес-центром, парной, сауной и турецкой баней, кафе, магазинами и ресторанами, конференц-залами, детской игровой комнатой и детской площадкой, охраной, обслуживанием. Окончание строительства - июнь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Стан…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации