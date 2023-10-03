Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с бассейном в Турции

Мраморноморский регион
22
Стамбул
22
Средиземноморский регион
18
Анталья
16
Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Guezeloba, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Guezeloba, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/3
Меблированная Стильная Квартира в Комплексе с Бассейном Рядом с Пляжем Лара в Анталии, Кунду…
€205,497
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Мерсин, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Шикарные апартаменты 1+1 в MERSİNРайон: Мерсин, Ердемли, АрпачбахшишРасстояние до моря: 100П…
€120,174
Квартира 4 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 4
Площадь 360 м²
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
€691,524
Квартира в Каракокали, Турция
Квартира
Каракокали, Турция
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры +1, общая площадь 7…
€183,466
Квартира 4 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
Новый комплекс в Картале Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктурой,…
€458,026
Квартира 3 комнаты с видом на море, с Meblirovannaya в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с Meblirovannaya
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Этаж 3/3
Очаровательная Квартира 2+1 в Mahmutlar на берегу моряРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасст…
€222,171
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 40
Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула,…
€1,01 млн
Дуплекс 6 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном в Каракокали, Турция
Дуплекс 6 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Каракокали, Турция
Комнаты 6
Площадь 320 м²
Этаж 4/5
Роскошный дуплекс 5+1 для жизни и инвестиций с собственной сауной в ObaРайон: Анталья, Алань…
€305,485
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Этаж 4/4
Просторный Дуплекс с Видом на Море в Престижном Районе Бурсы. Квартира с видом на море распо…
€233,213
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Каракокали, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Каракокали, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/5
Рады представить Вашему вниманию трехкомнатные апартаменты, которые расположены в современно…
€218,574
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с гаражом в Yaylali, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с гаражом
Yaylali, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Недвижимость на продажу в Алании будет расположена в престижном районе Кестель, подходящем д…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 5
В районе Махмутлар выставлена на продажу квартира планировки 1+1. Квартира с чистовой отделк…
€132,000

Параметры недвижимости в Турции

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти