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Виллы с видом на горы в Мугла, Турция

Бодрум
33
Фетхие
7
Мармарис
3
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45 объектов найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию восхитительную виллу, которая сочетает в себе роскошь, комфорт …
€560,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Представлена на продажу строящаяся вилла, расположенная в 30 минутах от центра Фетхие, в 25 …
€220,000
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
3-Этажный Дом с Гарантированным Доходом от Аренды в Фетхие, Оваджик Дом с планировкой 6+1 ра…
€1,16 млн
Вилла 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном в Фетхие, Мугла. Виллы с шикарным дизайном расположены в…
€477,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/3
Роскошные Виллы с Видом на Природу в Хисароню, Оваджик Роскошные виллы с современным дизайно…
€771,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Роскошный Трехэтажный Дом с Частным Садом и Бассейном в Фетхие, Мугла Роскошная вилла распол…
€928,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Трехэтажные Виллы с Видом на Природу в Мугле, Фетхие Отдельные виллы расположены в районе Хи…
€736,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Новая 3-Этажная Отдельная Вилла в Хисароню, Олюдениз Трехэтажная вилла в современном стиле р…
€916,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 775 м²
Количество этажей 3
Отдельная Вилла с Бассейном в Фетхие, Олюдениз Отдельная трехэтажная вилла в современном сти…
€870,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Эгейский регион, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Меблированный Дом с Частным Садом и Бассейном Рядом с Морем в Фетхие Роскошный дом расположе…
€945,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Роскошная Вилла с Бассейном и Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Роскошная вилла в Олюденизе, …
€580,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Эгейский регион, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Трехэтажные Виллы с Бассейном и Садом в Фетхие, Чифтлик Отдельные виллы расположены в Фетхие…
€375,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Incirkoey, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Incirkoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Элегантные Виллы в Окружении Природы в Узюмлю, Фетхие Узюмлю – очаровательная деревня с узки…
€496,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная Вилла с Видом на Природу и Горы в Олюденизе, Фетхие Вилла в окружении природы ра…
€806,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 4
Роскошные Дома с Турецкой Баней и Сауной в Оваджике, Фетхие Оваджик – причудливая деревня Фе…
€720,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Эгейский регион, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Виллы Премиум-Класса с Индивидуальными Бассейнами и Саунами в Чифтлике, Фетхие Ультрароскошн…
€725,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Отдельная Просторная Вилла с Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Вилла расположена в Оваджике, …
€870,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Отдельный Трехэтажный Дом с Бассейном и Видом на Природу в Оваджике, Фетхие Первоклассный до…
€568,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная Вилла с Большим Садом в Фетхие, Хисароню Предлагаем купить виллу в Фетхие, Мугла…
€600,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Фетхие, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Виллы 3+2 Рядом с Морем и Пристанью в Фетхие, Карагёзлер Проект расположен на лоне природы в…
€813,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная Вилла с Бассейном и Великолепным Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Роскошная вилл…
€1,39 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Стильный Дом с Индивидуальным Бассейном и Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Дом со стильным д…
€817,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Inlice, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Inlice, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 302 м²
Отдельная Вилла с Видом на Море и Личным Бассейном в Окружении Природы в Фетхие, Мугла Отдел…
€812,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 447 м²
Количество этажей 3
Роскошная Отдельная Вилла с Бассейном в Фетхие в Лесу Фетхие известен как туристический куро…
€1,16 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с c ремонтом в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с c ремонтом
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Этаж 2/3
Виллы с Личными Бассейнами в Мугле, Фетхие, с Гарантией Аренды Фетхие – регион в провинции М…
€870,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Роскошный Отдельный Дом с Бассейном в Олюденизе, Фетхие Роскошный частный дом расположен на …
€754,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Этаж 1
Двухэтажные Просторные Виллы с 4 Спальнями и Собственным Бассейном в Фетхие, Олюдениз Отдель…
€696,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Дома, Обещающие Высокий Доход от Аренды, в Идеальном Месте Олюдениза Отдельные дома располож…
€667,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Этаж 1/3
Роскошная Вилла с Гарантией Арендного Дохода в Фетхие, Олюдениз Отдельная вилла с большим са…
€962,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Этаж 1/2
Отдельные Виллы с Личным Бассейном в Центре Олюдениза в Фетхие Виллы с 4 спальнями расположе…
€638,000

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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