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Виллы с видом на горы в Мерсине, Турция

Мезитли
27
Эрдемли
7
Енишехир
4
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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 3 комнаты
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Вилла 2+1 c 3 санузлами , Эрдемли, Мерсин. Расстояние до моря: 13000 м (20 мин на машине)…
$171,096
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Параметры недвижимости в Мерсине, Турция

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