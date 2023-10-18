КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ИСКЕЛЕ
📍 Новый комплекс возводится в городе Искеле на расстоянии 2 км от моря. Так как комплекс находится внутри города, здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, такая как магазины, аптеки, клиники, школа, рынок, автозаправочные станции, банки, кафе, рестораны и другое.
🏘 Проект включает 12 коммерческих и 24 жилых объектов недвижимости.
ТИПЫ ОБЪЕКТОВ:
1️⃣ Коммерческая недвижимость продовольственного назначения
2 этажа, площадь 190 м2
329 000£-359 000£
2️⃣ Квартира 1+1 с террасой на крыше
Площадь 60 м2
115 000£-135 000£
3️⃣ Квартира лофт 2+1 с бассейном
2 этажа, площадь 98 м2, частный бассейн 19 м2, сад
135 000£-160 000£
💸 ГРАФИК ОПЛАТЫ:
30% Первоначальный взнос
30% Беспроцентная рассрочка до получения ключей
40% При получении ключей
🏁 Ввод в эксплуатацию: январь 2025 г.
Предлагаются виллы с бассейнами.
Площадь земельных участков - от 500 м2 до 800 м2.
Окончание строительства - июнь 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Море - 1,5 км
Аэропорт Даламан - 113 км
Центр Мармариса - 18 км
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ОРХИДЕЯ» В ИСКЕЛЕ
🌸 Проект «Орхидея» находится в Искеле на расстоянии 1 км от моря. Возле комплекса расположена вся необходимая инфраструктура для жизни, такая как магазины, рестораны, школы, банки, аптеки и другое.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
📍 1 км до моря
📍 3,5 км до Искеле
📍 6,5 км до г. Боаз
📍 22 км до г. Фамагуста
📍 47 км до аэропорта Ercan
🏡 Комплекс «Орхидея» включает в себя 5 отдельно стоящих вилл 4+1, 6 таунхаусов 3+1 и 36 апартаментов (студии, 1+1, 2+1, 3+1).
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
🔘 Минимаркет
🔘 Кафетерий
🔘 Тренажерный зал
🔘 Бассейн 55 м2
🔘 Зарядная станция для Tesla
🔘 Прогулочные зоны
🔘 Детская площадка
🔘 Детский бассейн с горками
🔘 Парковка
🔘 Трансфер до моря
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:
Квартиры-студии (40 м2 + терраса 11 м2 + сад 14 м2) – 89 900 £
Квартиры дуплекс 1+1 (60 м2 + терраса 11 м2 + терраса на крыше 35 м2) – от 119 702 £
Квартиры дуплекс 2+1 (94 м2 + терраса 10,5 м2 + терраса на крыше 55 м2) – 143 990 £
Квартиры 3+1 (125 м2 + терраса 36 м2 + сад 15,5 м2) – от 185 000 £
Квартиры дуплекс 3+1 (129 м2 + терраса 24 м2 + терраса на крыше 70 м2) – от 194 000 £
Таунхаус 3+1 (181 м2 + терраса 56,5 м2 + терраса на крыше 74 м2) – от 282 325 £
Вилла 4+1 (250 м2 + терраса 46 м2 + терраса на крыше 88 м2) – 369 947 £
💸 ПЛАН ОПЛАТЫ:
Депозит 5000 £
Первый взнос 30-35%
Остальную сумму в рассрочку на 36 месяцев, ежеквартальными платежами
Остальные платежи:
0.5% гербовый сбор
5% НДС
2000 £ Трансформаторный сбор (для апартаментов)
3000 £ Трансформаторный сбор (для танхаусов и вилл)
🏁 Завершение строительства: осень 2025 г.