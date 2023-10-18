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Квартиры в новостройках в Mentese

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Жилой комплекс КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Жилой комплекс КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Kuyucak Koey, Турция
от
€115,000
КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ИСКЕЛЕ 📍 Новый комплекс возводится в городе Искеле на расстоянии 2 км от моря. Так как комплекс находится внутри города, здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, такая как магазины, аптеки, клиники, школа, рынок, автозаправочные станции, банки, кафе, рестораны и другое. 🏘 Проект включает 12 коммерческих и 24 жилых объектов недвижимости.    ТИПЫ ОБЪЕКТОВ: 1️⃣ Коммерческая недвижимость продовольственного назначения  2 этажа, площадь 190 м2  329 000£-359 000£    2️⃣ Квартира 1+1 с террасой на крыше  Площадь 60 м2  115 000£-135 000£    3️⃣ Квартира лофт 2+1 с бассейном  2 этажа, площадь 98 м2, частный бассейн 19 м2, сад  135 000£-160 000£    💸 ГРАФИК ОПЛАТЫ:  30% Первоначальный взнос  30% Беспроцентная рассрочка до получения ключей  40% При получении ключей    🏁 Ввод в эксплуатацию: январь 2025 г.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция
Мармарис, Турция
от
€689,656
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами. Площадь земельных участков - от 500 м2 до 800 м2. Окончание строительства - июнь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Море - 1,5 км Аэропорт Даламан - 113 км Центр Мармариса - 18 км
Жилой комплекс ОРХИДЕЯ
Жилой комплекс ОРХИДЕЯ
Kuyucak Koey, Турция
от
€89,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ОРХИДЕЯ» В ИСКЕЛЕ 🌸 Проект «Орхидея» находится в Искеле на расстоянии 1 км от моря. Возле комплекса расположена вся необходимая инфраструктура для жизни, такая как магазины, рестораны, школы, банки, аптеки и другое.  РАСПОЛОЖЕНИЕ:  📍 1 км до моря  📍 3,5 км до Искеле  📍 6,5 км до г. Боаз  📍 22 км до г. Фамагуста  📍 47 км до аэропорта Ercan    🏡 Комплекс «Орхидея» включает в себя 5 отдельно стоящих вилл 4+1, 6 таунхаусов 3+1 и 36 апартаментов (студии, 1+1, 2+1, 3+1).  ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:  🔘 Минимаркет  🔘 Кафетерий  🔘 Тренажерный зал  🔘 Бассейн 55 м2  🔘 Зарядная станция для Tesla  🔘 Прогулочные зоны  🔘 Детская площадка  🔘 Детский бассейн с горками  🔘 Парковка  🔘 Трансфер до моря  СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:  Квартиры-студии (40 м2 + терраса 11 м2 + сад 14 м2) – 89 900 £  Квартиры дуплекс 1+1 (60 м2 + терраса 11 м2 + терраса на крыше 35 м2) – от 119 702 £  Квартиры дуплекс 2+1 (94 м2 + терраса 10,5 м2 + терраса на крыше 55 м2) – 143 990 £  Квартиры 3+1 (125 м2 + терраса 36 м2 + сад 15,5 м2) – от 185 000 £  Квартиры дуплекс 3+1 (129 м2 + терраса 24 м2 + терраса на крыше 70 м2) – от 194 000 £  Таунхаус 3+1 (181 м2 + терраса 56,5 м2 + терраса на крыше 74 м2) – от 282 325 £  Вилла 4+1 (250 м2 + терраса 46 м2 + терраса на крыше 88 м2) – 369 947 £    💸 ПЛАН ОПЛАТЫ:  Депозит 5000 £  Первый взнос 30-35%  Остальную сумму в рассрочку на 36 месяцев, ежеквартальными платежами    Остальные платежи:  0.5% гербовый сбор   5% НДС  2000 £ Трансформаторный сбор (для апартаментов)  3000 £ Трансформаторный сбор (для танхаусов и вилл)    🏁 Завершение строительства: осень 2025 г.
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