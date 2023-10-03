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Турция
Жилая
Средиземноморский регион
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры с бассейном в Средиземноморский регион, Турция
Анталья
16
Многоуровневые квартиры
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