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Турция
Жилая
Средиземноморский регион
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры возле озера в Средиземноморский регион, Турция
Анталья
16
Многоуровневые квартиры
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