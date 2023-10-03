ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Особняки
Особняки возле озера в Турции
Мраморноморский регион
4
Стамбул
4
Особняк
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Муратпаша, Турция
1
1
51 м²
Инвестируйте в популярное место, недалеко от пляжей ( 2 км ) и в нескольких минутах ходьбы о…
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Каракокали, Турция
3
2
186 м²
11
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Проекте в Тосмуре, Аланья Роскошные квартиры расположен…
€524,268
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Payallar, Турция
4
168 м²
7/8
Двухуровневый пентхаус 3+1 в благополучном районе Payallar. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: …
€353,454
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Аланья, Турция
4
1
55 м²
4
Один из самых знаменитых застройщиков Аланьи запустил ещё один новый проект премиум класса, …
€234,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Каракокали, Турция
3
130 м²
2/2
Новая квартира 2+1 в районе Kestel у моряРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние до моря: 5…
€194,400
Рекомендовать
Квартира с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
135 м²
3/3
Просторная квартира 3+1 в красивейшем комплексе с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, Кючюк…
€188,846
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Авсаллар, Турция
3
61 м²
7/7
Недорогие квартиры на этапе строительства. Рассрочка при покупке Планировка квартир и удобст…
€168,106
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
3
1
75 м²
4
Обратите внимание, в нашем каталоге появился новый проект в активно развивающемся районе То…
€85,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Анталья, Турция
5
177 м²
1/3
Сдвоенная вилла с частным бассейном 4+1 в элитном комплексе вилл в АнталииРайон: Анталья, Ке…
€493,624
Рекомендовать
Квартира
Каракокали, Турция
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 1+1, общая площадь …
€116,934
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Ciplakli, Турция
1
3
255 м²
6/9
4 + 1 Квартира на продажу в Алании, Цикчилли, с гарантией собственности Redtower. Квартира …
€499,597
Рекомендовать
Дуплекс
Махмутлар центр, Турция
Выставлен на продажу пентхаус в Махмутларе.Планировка квартиры 3+1, общая площадь 230 м2, а …
€312,496
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Турции
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL