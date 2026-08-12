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Особняки с видом на горы в Турции

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3 объекта найдено
Особняк 10 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Вилла для продажи ULTRA-LUXURY MANSION Брокер Bodrum Turkey без комиссии для покупателяОписа…
$15,02 млн
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Агентство
ISB Global Immobilien
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Особняк 9 комнат в Incekum, Турция
Особняк 9 комнат
Incekum, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Эта исключительная вилла с 8 спальнями, расположенная в востребованном регионе Инчекум, пред…
$1,36 млн
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Особняк 8 комнат в Дёшемеалты, Турция
Особняк 8 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Шикарная вилла в Анталии р-он Дёшемеалты! ПОД ГРАЖДАНСТВО ТР. Самая большая по площади вил…
$1,82 млн
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