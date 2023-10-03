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Особняки с видом на горы в Турции

Мраморноморский регион
4
Стамбул
4
Особняк В архив
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1 объект найдено
Особняк 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Doesemealti, Турция
Особняк 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Doesemealti, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Шикарная вилла в Анталии р-он Дёшемеалты! ПОД ГРАЖДАНСТВО ТР. Самая большая по площади вил…
€1,65 млн

Параметры недвижимости в Турции

с видом на море
недорогая
элитная
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