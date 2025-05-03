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Особняки с гаражом в Турции

Эгейский регион
3
Мугла
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1 объект найдено
Особняк 8 комнат в Дёшемеалты, Турция
Особняк 8 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Шикарная вилла в Анталии р-он Дёшемеалты! ПОД ГРАЖДАНСТВО ТР. Самая большая по площади вил…
$1,82 млн
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Параметры недвижимости в Турции

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