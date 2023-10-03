ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Особняки
Особняки с бассейном в Турции
Мраморноморский регион
4
Стамбул
4
Особняк
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с гаражом
Алания, Турция
1
1
52 м²
The new microdistrict, which will house the property for sale in Oba, is already a settled p…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Fevzi Cakmak Mahallesi, Турция
2
70 м²
Жилой комплекс от известного застройщика имеет высокие инвестиционные показатели т.к. будет …
€53,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
2
55 м²
5/5
Меблированная квартира 1+1 в Махмутларе Представляем Вашему вниманию меблированную кв…
€121,974
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Авсаллар, Турция
3
1
95 м²
Новый комплекс в Авсалларе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной полной…
€237,397
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Doglu, Турция
3
1
60 м²
3
Новый комплекс в Тедже На продажу представлены качественные апартаменты в новом комплексе с…
€87,701
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
3
122 м²
Данный жилой комплекс расположен в Эсентепе, районе Стамбула, и представляет собой здания в …
€474,401
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море
Мерсин, Турция
2
1
70 м²
6
Мерсин, район Эрдемли Квартира подходит ВНЖ 1+1 70 м2 нетто /65 м2 брутто 8 этаж 67000€
€70,360
Рекомендовать
Квартира 5 спален
Bahcelievler Mahallesi, Турция
5
310 м²
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
€501,002
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
3
90 м²
2/2
Роскошная Квартира 2+1 в MahmutlarРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 1000К…
€194,400
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Авсаллар, Турция
3
100 м²
Продажа квартиры 2+1 в Авсаллар. Район расположен на северо-восточном побережье Алании и изв…
€124,860
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
3
62 м²
12
Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Резиденция …
€241,879
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Авсаллар, Турция
2
46 м²
5/7
Новые апартаменты на последнем этап строительства Планировка квартиры и удобства в жилом ком…
€98,237
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Турции
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL