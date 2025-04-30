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Квартиры-студии с садом в Стамбуле, Турция

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Yeniyol Caddesi, Турция
Студия 1 комната
Yeniyol Caddesi, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6
🏡 Умные апартаменты в Küçükçekmece - без первоначальной оплаты, простые установки ДвигатьсяВ…
$135,000
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Агентство
Sun and sands
Языки общения
English, Türkçe
Realting.com
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Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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