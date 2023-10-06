Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Стамбул
  5. Студии

Квартиры-студии с бассейном в Стамбул, Турция

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Свежая квартира 1+1 в МахмутлареРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 850Квар…
€121,424
Квартира 2 спальни в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 9
Новая квартира 2+1 в новом жилом комплексе на 9 этаже, 110 м кв. Квартира с выделенной кухне…
€99,180
Вилла 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 650 м²
Этаж 1/2
Роскошная вилла 3+1 в KargicakРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: 2500Двухэ…
€546,409
Квартира 3 комнаты в Yesiloez, Турция
Квартира 3 комнаты
Yesiloez, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 8/9
Новый комплекс в Демирташе Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфра…
€217,386
Квартира 3 спальни в Аланья, Турция
Квартира 3 спальни
Аланья, Турция
Количество спален 3
Площадь 115 м²
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
€171,849
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Алания, Турция
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Алания, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/6
Квартира 1+1 в центре Алании Рады Вам представить квартиру 1+1 в современном жилом ко…
€165,000
Квартира 2 комнаты в Yaylali, Турция
Квартира 2 комнаты
Yaylali, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2
Новый комплекс в Кестеле Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраст…
€139,464
Квартира 1 спальня в Анталья, Турция
Квартира 1 спальня
Анталья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/4
ID AN 23454   Район: Анталия, Лиман Тип объекта: новостройка Кол-во комнат: 1+1,…
€165,120
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Алания, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 4/5
Дуплекс 2+1 в Оба Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 2+1 в современно…
€262,000
Квартира 2 комнаты в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Уютный 5-ти этажный комплекс в 350 метрах от моря в районе Махмутлар. Новый малоэтажный жил…
€129,042
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
Дуплекс с мебелью 2+1 в КестельРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние до моря: 50Возраст з…
€174,811
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 6/7
Дуплекс 2+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в современном…
€193,000

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти