ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Стамбул
Студии
Квартиры-студии с бассейном в Стамбул, Турция
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
2
70 м²
4/4
Свежая квартира 1+1 в МахмутлареРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 850Квар…
€121,424
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
3
1
110 м²
9
Новая квартира 2+1 в новом жилом комплексе на 9 этаже, 110 м кв. Квартира с выделенной кухне…
€99,180
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
4
650 м²
1/2
Роскошная вилла 3+1 в KargicakРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: 2500Двухэ…
€546,409
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Yesiloez, Турция
3
1
115 м²
8/9
Новый комплекс в Демирташе Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфра…
€217,386
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Аланья, Турция
3
115 м²
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
€171,849
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Алания, Турция
2
50 м²
2/6
Квартира 1+1 в центре Алании Рады Вам представить квартиру 1+1 в современном жилом ко…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Yaylali, Турция
2
1
48 м²
2
Новый комплекс в Кестеле Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраст…
€139,464
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Анталья, Турция
1
1
80 м²
2/4
ID AN 23454 Район: Анталия, Лиман Тип объекта: новостройка Кол-во комнат: 1+1,…
€165,120
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
3
2
105 м²
4/5
Дуплекс 2+1 в Оба Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 2+1 в современно…
€262,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2
1
60 м²
Уютный 5-ти этажный комплекс в 350 метрах от моря в районе Махмутлар. Новый малоэтажный жил…
€129,042
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
3
125 м²
5/5
Дуплекс с мебелью 2+1 в КестельРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние до моря: 50Возраст з…
€174,811
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
3
2
120 м²
6/7
Дуплекс 2+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в современном…
€193,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Стамбул, Турция
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL