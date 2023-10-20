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Квартиры в новостройках в Ildir Mahallesi

Аванос
277
Мерсин
96
Эгейский регион
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Sekerhane Mahallesi
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Жилой комплекс ЖК ЫЛДЫР ЧЕШМЕ
Жилой комплекс ЖК ЫЛДЫР ЧЕШМЕ
Бечичи, Черногория
от
€9,50 млн
Площадь 160–350 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными термальными водами, историческими памятниками, оживленной ночной жизнью и прекрасными пляжами один из самых популярных туристических регионов Измира. Районы Алачаты, Ылыджа и Урла занимают место среди самых важных курортов Чешме.   Чешме предлагает уникальные и незабываемые возможности для отдыха, местность Алачаты выходит на первый план благодаря популярным местам для виндсерфинга.   Алачаты один из самых важных городков Турции и с его ухоженными каменными домами, очаровательными бутик-отелями, переполняющими улицы ресторанами и развлекательными заведениями, бухтами и пляжами, каждый из которых красивее другого, представляет собой роскошный курорт на побережье Эгейского моря.   Одна из деревень городка Чешме и сегодня известная как Ылдыр древний город Эрифры — это тихая рыбацкая деревня с впечатляющим древним театром на холме с видом на море и с самыми красочными закатами в Егейской области и с запахом мастичных и оливковых  деревьев.   Предлагаю Вам приобрести недвижимость в Жилом комплексе вилл со своим пляжем. До моря всего 300 метра. Вид на море, Красивый вид из окна, Готовность к проживанию, Балкон, Терраса, Личный сад, Личный бассейн, общий бассейн, встроенные шкафы. Подходит под ВНЖ или ГРАЖДАНСТВО. Наше агенство Полностью помогает вам сдать дом в аренду, или обосноваться, сопровождаем от встречи в аэропорту до выбора и покупки мебели, оформления документов и тд. В наличии имеются 6 виллы. Все виллы отдельные и имеют окна и балконы с 4 х сторон. 4 виллы с личными бассейнами 32 м2,  а 2 без личного бассейна но с выходом к большому общему 270м2 и детский бассейн. Площадь участков 300 м2, площадь домов 140 м2. В домах одинаковая планировка по 3 спальни со встроенными шкафами, зал и кухня с выходом на бассейн и на участок. Охраняемая территория ночью и днем. Видео наблюдение 7/24. До аэропорта 50 км До Алачаты 15 км До Чешме 25 км
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