Ildir Mahallesi, Турция

от €9,50 млн

160–350 м² 5

Сдача в: 2023

Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными термальными водами, историческими памятниками, оживленной ночной жизнью и прекрасными пляжами один из самых популярных туристических регионов Измира. Районы Алачаты, Ылыджа и Урла занимают место среди самых важных курортов Чешме. Чешме предлагает уникальные и незабываемые возможности для отдыха, местность Алачаты выходит на первый план благодаря популярным местам для виндсерфинга. Алачаты один из самых важных городков Турции и с его ухоженными каменными домами, очаровательными бутик-отелями, переполняющими улицы ресторанами и развлекательными заведениями, бухтами и пляжами, каждый из которых красивее другого, представляет собой роскошный курорт на побережье Эгейского моря. Одна из деревень городка Чешме и сегодня известная как Ылдыр древний город Эрифры — это тихая рыбацкая деревня с впечатляющим древним театром на холме с видом на море и с самыми красочными закатами в Егейской области и с запахом мастичных и оливковых деревьев. Предлагаю Вам приобрести недвижимость в Жилом комплексе вилл со своим пляжем. До моря всего 300 метра. Вид на море, Красивый вид из окна, Готовность к проживанию, Балкон, Терраса, Личный сад, Личный бассейн, общий бассейн, встроенные шкафы. Подходит под ВНЖ или ГРАЖДАНСТВО. Наше агенство Полностью помогает вам сдать дом в аренду, или обосноваться, сопровождаем от встречи в аэропорту до выбора и покупки мебели, оформления документов и тд. В наличии имеются 6 виллы. Все виллы отдельные и имеют окна и балконы с 4 х сторон. 4 виллы с личными бассейнами 32 м2, а 2 без личного бассейна но с выходом к большому общему 270м2 и детский бассейн. Площадь участков 300 м2, площадь домов 140 м2. В домах одинаковая планировка по 3 спальни со встроенными шкафами, зал и кухня с выходом на бассейн и на участок. Охраняемая территория ночью и днем. Видео наблюдение 7/24. До аэропорта 50 км До Алачаты 15 км До Чешме 25 км