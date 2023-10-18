Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Тузла.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 3+2, 4+2.Площадь апартаментов от 124 до 256 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталейнапишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Тузла. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 100 до 350 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Мы представляем самый красивый проект - VEMA TUZLA ( Азиатская сторона, регион Тузла ). Удивительный проект с видом на море и острова Принцессы ( 80% ) предлагает высококачественный образ жизни и инвестиционные возможности. Особенности проекта: - 474 квартиры + 160 домашних офисов + 126 коммерческих сделок 6% гарантия аренды на 3 года минимальной прибыли после передачи 40% - Сертификат титула готов! - Плата за правоустанавливающие документы бесплатна в сентябре 2022 года. Доступно для гражданства - метро 2 минуты Станция Мармарай: 2 минуты Viaport Court Coy 10 минут Fiamarin Tuzla: 8 минут Больница Окан 1 минута Аэропорт Сабиха Гокчен 12 минут Босфорские мосты 30 минут Площадь Султанахмет 35 минут Первый платеж 50% ставка 12 месяцев