Cami Mahallesi, Турция

от €121,184

91–277 м² 4

Сдача в: 2022

Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Мы представляем самый красивый проект - VEMA TUZLA ( Азиатская сторона, регион Тузла ). Удивительный проект с видом на море и острова Принцессы ( 80% ) предлагает высококачественный образ жизни и инвестиционные возможности. Особенности проекта: - 474 квартиры + 160 домашних офисов + 126 коммерческих сделок 6% гарантия аренды на 3 года минимальной прибыли после передачи 40% - Сертификат титула готов! - Плата за правоустанавливающие документы бесплатна в сентябре 2022 года. Доступно для гражданства - метро 2 минуты Станция Мармарай: 2 минуты Viaport Court Coy 10 минут Fiamarin Tuzla: 8 минут Больница Окан 1 минута Аэропорт Сабиха Гокчен 12 минут Босфорские мосты 30 минут Площадь Султанахмет 35 минут Первый платеж 50% ставка 12 месяцев