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Квартиры с видом на море в Бодрум, Турция
Yalikavak
4
Квартира
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55 объектов найдено
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
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Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
2
1
76 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€555,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
3
2
126 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€685,000
Рекомендовать
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
13
497 м²
2
Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция Предлагаются виллы с …
€3,02 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
4
148 м²
2
Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак…
€1,15 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Guendogan, Турция
3
160 м²
6
Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция Предлаг…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Dagbelen, Турция
7
425 м²
2
Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция Предлагаются…
€5,87 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
5
3
214 м²
3
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Частным Пляжем в Гюндогане, Бодрум Предлагаемые на пр…
€2,14 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
3
125 м²
2
Видовые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Бодруме, Ялыкавак. Квартиры с панорамным видом на …
€888,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
3
125 м²
2
Видовые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Бодруме, Ялыкавак. Квартиры с панорамным видом на …
€940,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
5
3
218 м²
Частные Виллы с Облицовкой из Камня в Бодруме, Ялыкавак. Отдельностоящие виллы из камня с па…
€1,81 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
4
2
271 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Исторический Замок и Остров Кос в Бодруме, Мугла Современные к…
€2,35 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
3
2
137 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Исторический Замок и Остров Кос в Бодруме, Мугла Современные к…
€1,25 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
2
1
92 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Исторический Замок и Остров Кос в Бодруме, Мугла Современные к…
€850,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
2
156 м²
2
Меблированные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Личным Причалом в Ялыкаваке, Бодрум Рос…
€1,85 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
5
3
196 м²
2
Меблированные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Личным Причалом в Ялыкаваке, Бодрум Рос…
€2,10 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
3
2
121 м²
2
Меблированные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Личным Причалом в Ялыкаваке, Бодрум Рос…
€1,65 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
2
2
73 м²
2
Меблированные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Личным Причалом в Ялыкаваке, Бодрум Рос…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
3
220 м²
2
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Бодруме, Гюндоган Недвижимость в Бодр…
€617,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
3
1
105 м²
2
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Бодруме, Гюндоган Недвижимость в Бодр…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
2
175 м²
3
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Частным Пляжем в Гюндогане, Бодрум Предлагаемые на пр…
€1,56 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
3
2
136 м²
3
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Частным Пляжем в Гюндогане, Бодрум Предлагаемые на пр…
€1,09 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
2
1
110 м²
3
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Частным Пляжем в Гюндогане, Бодрум Предлагаемые на пр…
€734,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
4
3
164 м²
Квартиры с Широкими Балконами и Панорамным Видом на Море в Тюркбюкю, Бодрум Роскошные апарта…
€1,43 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
4
2
107 м²
Квартиры с Видом на Море и Природу в Бодруме в Проекте с Охраной Квартиры в Бодруме располож…
€480,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
3
2
109 м²
Квартиры с Видом на Море и Природу в Бодруме в Проекте с Охраной Квартиры в Бодруме располож…
€377,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
3
100 м²
2
Квартиры с Видом на Море и Город Рядом со Всей Инфраструктурой в Бодруме, Турция Элитная нед…
€330,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
3
100 м²
2
Квартиры с Видом на Море и Город Рядом со Всей Инфраструктурой в Бодруме, Турция Элитная нед…
€310,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
4
170 м²
2/2
Квартиры с Видом на Море с 2 или 3 Спальнями в Гюмбете, Бодрум Удачно расположенные апартаме…
€1,75 млн
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