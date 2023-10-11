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Квартиры с видом на море в Бодрум, Турция

Yalikavak
4
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55 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€555,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€685,000
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Yalikavak, Турция
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
Комнаты 13
Площадь 497 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция Предлагаются виллы с …
€3,02 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Yalikavak, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
Комнаты 4
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак…
€1,15 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Guendogan, Турция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Guendogan, Турция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 6
Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция Предлаг…
€1,10 млн
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Dagbelen, Турция
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Dagbelen, Турция
Комнаты 7
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция Предлагаются…
€5,87 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Частным Пляжем в Гюндогане, Бодрум Предлагаемые на пр…
€2,14 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Видовые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Бодруме, Ялыкавак. Квартиры с панорамным видом на …
€888,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Видовые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Бодруме, Ялыкавак. Квартиры с панорамным видом на …
€940,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Частные Виллы с Облицовкой из Камня в Бодруме, Ялыкавак. Отдельностоящие виллы из камня с па…
€1,81 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Исторический Замок и Остров Кос в Бодруме, Мугла Современные к…
€2,35 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Исторический Замок и Остров Кос в Бодруме, Мугла Современные к…
€1,25 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Исторический Замок и Остров Кос в Бодруме, Мугла Современные к…
€850,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Меблированные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Личным Причалом в Ялыкаваке, Бодрум Рос…
€1,85 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Меблированные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Личным Причалом в Ялыкаваке, Бодрум Рос…
€2,10 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Меблированные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Личным Причалом в Ялыкаваке, Бодрум Рос…
€1,65 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Меблированные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Личным Причалом в Ялыкаваке, Бодрум Рос…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Бодруме, Гюндоган Недвижимость в Бодр…
€617,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Бодруме, Гюндоган Недвижимость в Бодр…
€360,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Частным Пляжем в Гюндогане, Бодрум Предлагаемые на пр…
€1,56 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Частным Пляжем в Гюндогане, Бодрум Предлагаемые на пр…
€1,09 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Частным Пляжем в Гюндогане, Бодрум Предлагаемые на пр…
€734,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Квартиры с Широкими Балконами и Панорамным Видом на Море в Тюркбюкю, Бодрум Роскошные апарта…
€1,43 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Квартиры с Видом на Море и Природу в Бодруме в Проекте с Охраной Квартиры в Бодруме располож…
€480,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Квартиры с Видом на Море и Природу в Бодруме в Проекте с Охраной Квартиры в Бодруме располож…
€377,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Квартиры с Видом на Море и Город Рядом со Всей Инфраструктурой в Бодруме, Турция Элитная нед…
€330,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Квартиры с Видом на Море и Город Рядом со Всей Инфраструктурой в Бодруме, Турция Элитная нед…
€310,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Этаж 2/2
Квартиры с Видом на Море с 2 или 3 Спальнями в Гюмбете, Бодрум Удачно расположенные апартаме…
€1,75 млн

Типы недвижимости в Бодрум

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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