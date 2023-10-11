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Виллы с видом на море в Айдын, Турция

Kusadasi
13
Tuerkmen Mahallesi
13
Didim
3
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000

Параметры недвижимости в Айдын, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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