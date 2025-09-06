Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Турция
  3. Анталья
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Гараж

Купить двухуровневая квартира с гаражом в Анталье, Турция

Аланья
7
Муратпаша
4
Коньяалты
4
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 комната в Муратпаша, Турция
Многоуровневые квартиры 1 комната
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 8
Магазин был приобретен нынешним владельцем в июне 2022 года для собственного использования. …
$78,174
Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
