Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Анкара
  5. Дома

Дома с видом на горы в Анкара, Турция

Cankaya
36
4 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Стильные Квартиры в Проекте с Современным Дизайном в Анкаре, Инджек Новые квартиры в Анкаре …
€116,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 6
Стильные Квартиры в Проекте с Современным Дизайном в Анкаре, Инджек Новые квартиры в Анкаре …
€114,000
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Beynam, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Beynam, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы в Комплексе с Охраной в Бала, Анкара Роскошные виллы расположены в Бала, Анк…
€143,000
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Beynam, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Beynam, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы в Комплексе с Охраной в Бала, Анкара Роскошные виллы расположены в Бала, Анк…
€114,000

Типы недвижимости в Анкара

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Анкара, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти