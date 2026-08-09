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Таунхаусы с видом на море в Эгейском регионе, Турция

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2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Бодрум, Турция
Таунхаус 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Дома с видом на море, собственными бассейнами и садами в Бодруме, Турция Эти дома с панорамн…
$802,338
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Таунхаус 5 комнат в Миляс, Турция
Таунхаус 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Виллы с системой «умный дом» в премиальном проекте в Бодруме, Адабюкю Эти стильные виллы рас…
$2,27 млн
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Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

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