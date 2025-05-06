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Пентхаусы в Фетхие, Турция

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3 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Фетхие, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 2/2
Комфортабельные квартиры недалеко от пляжа в Фетхие. Квартиры на продажу в Чалыше расположен…
$411,392
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Пентхаус 2 комнаты в Фетхие, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Квартиры в благоустроенном комплексе недалеко от центра в Мугле, Фетхие Фетхие – район прови…
$151,455
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Пентхаус 4 комнаты в Фетхие, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/2
Комфортабельные квартиры недалеко от пляжа в Фетхие. Квартиры на продажу в Чалыше расположен…
$411,392
Оставить заявку
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