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Купить двухуровневая квартира с видом на горы в Эгейском регионе, Турция

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Кушадасы, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Кушадасы, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
$139,377
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Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

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