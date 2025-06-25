Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Гараж

Купить двухуровневая квартира с гаражом в Эгейском регионе, Турция

Измир
3
Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Bayrakli, Турция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Bayrakli, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Welcome to Trademark projects   ? TRADEMARK B612 project  of ADNAN KILIÇOĞLU , one of …
$700,399
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти