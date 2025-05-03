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Таунхаусы с гаражом в Таиланде

Пхукет
50
Чонг Тале
31
Равай
4
Си Сунтон
4
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9 объектов найдено
Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается дом Представляем вам очаровательный дом площадью 70 кв.м по невероятной цене в …
$96,090
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Таунхаус в Пхукет, Таиланд
Таунхаус
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
? Исключительный дом в продаже! ? Откройте для себя воплощение комфорта в этом просторном…
$191,723
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Таунхаус в Wichit, Таиланд
Таунхаус
Wichit, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
? Расположенный в районе с развитой инфраструктурой, этот просторный дом с 3 спальнями предл…
$103,621
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Таунхаус в Патонг, Таиланд
Таунхаус
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представляем вам эту великолепную виллу, расположенную в самом центре Патонга, которая распо…
$265,545
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Таунхаус в Кату, Таиланд
Таунхаус
Кату, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
? Продается стильный трехуровневый дом в Кату,Пхукет Представляем вашему вниманию стильны…
$183,314
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
? Продается дом Представляем вам очаровательный дом площадью 70 кв.м по невероятной цене …
$95,748
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в этот привлекательный дом, предлагающий достаточно пространства и комфорта…
$162,923
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Таунхаус в Равай, Таиланд
Таунхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Дом с бассейном в продаже! Просторный двухэтажный дом удобно расположен рядом с междунаро…
$370,381
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Уютный дом в районе Чернг Талей. ⬩ 2 спальни   ⬩ 2 ванные комнаты   ⬩ Кухня   ⬩ 1 парк…
$94,300
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Параметры недвижимости в Таиланде

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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