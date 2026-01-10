Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Теп Красатти
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Тепе Красатти, Таиланд

Thalang
3
Таунхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Рядом с международной школокй UWC
$291,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Таунхаус 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$664,570
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$733,025
Оставить заявку
NicoleNicole
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Тепе Красатти, Таиланд

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти