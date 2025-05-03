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Таунхаусы с террасой в Таиланде

Пхукет
50
Чонг Тале
31
Равай
4
Си Сунтон
4
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1 объект найдено
Таунхаус 2 комнаты в Чаенг Мон, Таиланд
Таунхаус 2 комнаты
Чаенг Мон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
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$169,052
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Параметры недвижимости в Таиланде

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