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Таунхаусы в Паттайе, Таиланд

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2 объекта найдено
Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Новый двухэтажный дом с бассейном в современном стиле - тип С с удобной и эргономичной плани…
$234,288
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Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Новый двухэтажный дом с бассейном в современном стиле - тип С с удобной и эргономичной плани…
$223,695
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Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

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