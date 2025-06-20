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Таунхаусы в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
32
Си Сунтон
4
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41 объект найдено
Таунхаус в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
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$459,393
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
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$311,913
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Таунхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Этаж 2/2
До моря 1300 м, Гарантия доходаО комплексе:Комплекс состоит из 26 двухэтажных квартир, кажда…
$580,106
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$353,364
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Таунхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
До моря 1300 м, Гарантия доходаО комплексе:Комплекс состоит из 26 двухэтажных квартир, кажда…
$394,590
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Таунхаус 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Количество этажей 3
Таунхаус на Пхукете • Сдача: 2015 г. • До моря: 800 м • Спальни: 2-3 • Ванные: 3 • Жилая пло…
$600,261
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в этот привлекательный дом, предлагающий достаточно пространства и комфорта…
$162,923
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$612,498
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$316,555
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Таунхаус 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$379,867
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Таунхаус 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$733,025
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Таунхаус в Па Хлок, Таиланд
Таунхаус
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
Погрузитесь в эпитоме европейской элегантности с этим восхитительным домом с тремя спальнями…
$140,346
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$406,370
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Таунхаус 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Количество этажей 3
Таунхаус на Пхукете • Сдача: 2015 г. • До моря: 800 м • Спальни: 2-3 • Ванные: 3 • Жилая пло…
$560,261
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$382,811
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$294,441
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Таунхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Этаж 2/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стреми…
$635,762
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 173 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$347,476
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$382,811
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Таунхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Этаж 2/2
До моря 1300 м, Гарантия доходаО комплексе:Комплекс состоит из 26 двухэтажных квартир, кажда…
$309,194
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Таунхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Этаж 2/2
До моря 1300 м, Гарантия доходаО комплексе:Комплекс состоит из 26 двухэтажных квартир, кажда…
$322,445
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
? Продается дом Представляем вам очаровательный дом площадью 70 кв.м по невероятной цене …
$95,748
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$297,070
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается дом Представляем вам очаровательный дом площадью 70 кв.м по невероятной цене в …
$96,090
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Таунхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто мечтае…
$3,24 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 281 м²
Этаж 2/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стреми…
$676,988
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Таунхаус 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$664,570
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$301,044
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$353,364
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Таунхаус 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$279,747
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Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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