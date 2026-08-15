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Таунхаусы в Чонбури, Таиланд

;
Паттайя
13
Нонг-Пру
12
Таунхаус Удалить
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48 объектов найдено
Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Новый двухэтажный дом с бассейном в современном стиле - тип С с удобной и эргономичной плани…
$259,286
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Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Таунхаус после ремонта рядом с Тепразит Найт Маркет, Паттайя Продаётся двухэтажный таунхаус…
$149,434
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Таунхаус в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Таунхаус
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус на продажу Huay Yai Pattaya полностью готов Современный таунхаус на продажу в Хуай …
$90,871
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Таунхаус в Нонг-Пру, Таиланд
Таунхаус
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Таунхаус на продажу Nong Prue East Pattaya | 2-комнатный полностью меблированный дом рядом с…
$63,519
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Таунхаус в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
2 Storey Corner Townhome для продажи в Восточной ПаттайеРасположенный в Восточной Паттайе, э…
$86,407
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Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 5/5
Townhouse Pratumnak soi 5
$756,066
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Na Chom Thian, Таиланд
Таунхаус
Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус 2 Спальня на продажу в Khao Noi East PattayaЭтот просторный таунхаус предлагает ощу…
$98,795
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Таунхаус в Нонг-Пру, Таиланд
Таунхаус
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современный 2-комнатный, 2-комнатный дом для аренды в Хао Ной, Паттайя - полностью обустроен…
$836
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Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 Storey Townhouse для продажи Wongamat North Pattaya Этот 3-этажный таунхаус на продажу в В…
$212,743
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Таунхаус в Нонг-Пру, Таиланд
Таунхаус
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус на продажу Khao Noi East Pattaya 3 Bedroom Corner Unit полностью обустроен Этот тау…
$90,871
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Таунхаус в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус на продажу в Восточной Паттайе полностью обустроен Таунхаус на продажу в Восточной …
$72,636
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Таунхаус в Pong, Таиланд
Таунхаус
Pong, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-комнатный таунхаус на продажу в Мабпрачане - новое строительство, большая ценность Этот с…
$61,321
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Таунхаус в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Таунхаус 3 спальни для продажи в Хуай ЯйЭтот трехэтажный таунхаус обеспечивает практичную пл…
$232,276
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Таунхаус в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
2 Складской таунхаус 2 Спальня Восточная ПаттайяЭтот недавно отремонтированный 2-этажный тау…
$46,146
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Таунхаус в Нонг-Пру, Таиланд
Таунхаус
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современный таунхаус, живущий в Восточной Паттайе Этот 2-этажный таунхаус на продажу в Noen …
$87,832
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Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Просторный 4-спальный таунхаус на продажу в Thepprasit PattayaЭтот просторный таунхаус для п…
$210,597
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Таунхаус в Лаем Чабанг, Таиланд
Таунхаус
Лаем Чабанг, Таиланд
Уютный таунхаус — полностью меблирован компанией IKEA, бесплатная регистрация, первый год бе…
$71,059
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Khao Chi Chan, Таиланд
Таунхаус
Khao Chi Chan, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом с бассейном в комплексе Palm Grove расположен в районе На-Джомтьен . Этот ро…
$399,826
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Таунхаус в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус 4 спальня для продажи в Восточной ПаттайеЭтот таунхаус с 4 спальнями и 2 ванными ко…
$108,086
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Таунхаус в Банг-Ламунг, Таиланд
Таунхаус
Банг-Ламунг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Таунхаус на продажу East Pattaya Рядом с Нонгом Рынок Ket Yai Таунхаус на продажу в Восточно…
$42,245
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Таунхаус в Банг Саре, Таиланд
Таунхаус
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхауз в современном стиле в районе Bang Saray в нескольких шагах от чистого у…
$404,673
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Таунхаус в Нонг-Пру, Таиланд
Таунхаус
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Отремонтированный угловой таунхаус для продажи в Северной Паттайе - полностью обустроен и го…
$61,631
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Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-этажный таунхаус на продажу в загородном клубе СиамОткройте для себя очаровательный 2-этаж…
$89,504
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PLC Real Estate
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Таунхаус в Паттайя, Таиланд
Таунхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Новый двухэтажный дом с бассейном в современном стиле - тип С с удобной и эргономичной плани…
$253,505
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Таунхаус в Нонг-Пру, Таиланд
Таунхаус
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус на продажу в Восточной Паттайе полностью обустроен Полностью отремонтированный таун…
$99,989
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Таунхаус в ban nein thray, Таиланд
Таунхаус
ban nein thray, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Современный таунхаус в английском стиле на продажу в Хуай Яй — Bristol Park Pattaya Предлаг…
$209,030
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Таунхаус в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус
Huai Yai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
The LAKE - это современный коттеджный поселок, который расположился на огромном по площади у…
$164,556
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Таунхаус в Nong Pla Lai, Таиланд
Таунхаус
Nong Pla Lai, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус на продажу East Pattaya Modern Family Home Таунхаус на продажу в Восточной Паттайе …
$87,832
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Таунхаус в ban nein thray, Таиланд
Таунхаус
ban nein thray, Таиланд
$69,197
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Нонг-Пру, Таиланд
Таунхаус
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
2-Storey Townhome для продажи East Pattaya полностью готов Современный 2-этажный таунхаус на…
$109,107
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Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

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