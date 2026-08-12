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Таунхаусы с бассейном в Таиланде

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Пхукет
58
Чонбури
48
Чонг Тале
42
Си Сунтон
3
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12 объектов найдено
Таунхаус в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$341,077
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Таунхаус 6 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Таунхаус 6 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
Современные многоуровневые виллы в Лаяне, ПхукетУникальная коллекция современных 4-этажных в…
$1,10 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус с бассейном на Банг Тао - 8.95 млн бат 🔥 Новый проект| Pre-sale! 🔥 …
$277,705
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Таунхаус 4 комнаты в Са Кху, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус на севере Пхукета, в тихом зелёном районе рядом с пляжем Най Янг и наци…
$190,000
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Таунхаус 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус на берегу моря в районе Лаян за 35 млн бат   Продается двухэтажный …
$1,05 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус с бассейном в Раваи, Пхукет всего за 9,75 млн бат    Старт продаж…
$293,072
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Таунхаус в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$309,640
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Таунхаус 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Таунхаус 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Готовый таунхаус с бассейном в престижном районе Лагуна за 8,5 млн бат Об объекте Совр…
$271,000
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Таунхаус в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$521,830
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Таунхаус в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$321,300
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Таунхаус 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус с бассейном в районе Лагуны всего за 11,85 млн бат!   Ваша личная…
$367,688
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Таунхаус в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$459,393
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Параметры недвижимости в Таиланде

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