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Дома с гаражом в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
777
Си Сунтон
217
Теп Красатти
202
Са Кху
69
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9 объектов найдено
Дом 3 спальни в Са Кху, Таиланд
Дом 3 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя уют этого просторного дома с частным бассейном всего в шаге от пляжа Най Я…
$372,167
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается дом Представляем вам очаровательный дом площадью 70 кв.м по невероятной цене в …
$96,090
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Вилла в Си Сунтон, Таиланд
Вилла
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя эту просторную виллу, удобно расположенную недалеко от аквапарка Blue Tree…
$437,044
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Вилла в Си Сунтон, Таиланд
Вилла
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 527 м²
? Роскошная вилла с 4 спальнями и бассейном в комплексе Botanica Modern Loft I Откройте д…
$1,02 млн
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в этот привлекательный дом, предлагающий достаточно пространства и комфорта…
$162,923
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Уютный дом в районе Чернг Талей. ⬩ 2 спальни   ⬩ 2 ванные комнаты   ⬩ Кухня   ⬩ 1 парк…
$94,300
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Дом 2 спальни в Си Сунтон, Таиланд
Дом 2 спальни
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Откройте для себя свой дом мечты в Таланге! Этот светлый и просторный дом предлагает 140 …
$95,077
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
? Продается дом Представляем вам очаровательный дом площадью 70 кв.м по невероятной цене …
$95,748
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Дом 3 спальни в Па Хлок, Таиланд
Дом 3 спальни
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя просторный дом недалеко от важного перекрестка на севере Пхукета - памятни…
$137,244
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Типы недвижимости в Тхаланге

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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