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Дома с видом на море в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
777
Си Сунтон
217
Теп Красатти
202
Са Кху
69
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20 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Количество этажей 2
Уникальная инвестиционная возможность: роскошные виллы с великолепным видом на море!Всего в …
$629,666
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Вилла 4 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Изысканные виллы с удобной локацией!Инвестиционно-привлекательный объект!Прекрасно подходит …
$996,012
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Дом 3 спальни в Са Кху, Таиланд
Дом 3 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя уют этого просторного дома с частным бассейном всего в шаге от пляжа Най Я…
$372,167
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Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 467 м²
Количество этажей 3
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с панорамным видом на океан в престиж…
$828,138
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Вилла в Си Сунтон, Таиланд
Вилла
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 527 м²
? Роскошная вилла с 4 спальнями и бассейном в комплексе Botanica Modern Loft I Откройте д…
$1,02 млн
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Вилла 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 4
Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Предлагаютс…
$2,57 млн
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Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 560 м²
Количество этажей 2
Изысканные виллы с удобной локацией!Инвестиционно-привлекательный объект!Прекрасно подходит …
$1,57 млн
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Вилла 4 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
$420,000
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Вилла 5 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 5 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Инвестируйте в уникальные виллы CLOVER RESIDENCE на вершине горы с захватывающим видом на до…
$1,16 млн
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Вилла 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 351 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с панорамным видом на горы и озеро!Инвестиционно-привлекательный объект! Дох…
$854,206
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DDA Real Estate
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Вилла 6 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 647 м²
Количество этажей 1
Инвестируйте в уникальные виллы CLOVER RESIDENCE на вершине горы с захватывающим видом на до…
$2,25 млн
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Вилла 6 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Престижный жилой комплекс новых вилл с бассейнами на Пхукет, Таиланд Современный комплекс п…
$964,959
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 2
Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты с непревзойденны…
$4,20 млн
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты с непревзойденны…
$2,50 млн
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Дом 2 спальни в Теп Красатти, Таиланд
Дом 2 спальни
Теп Красатти, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус с недавним ремонтом по отличной цене! Расположен в тихом районе с развитой инфрастр…
$91,215
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Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 556 м²
Количество этажей 3
Инвестиционная возможность с высоким потенциалом дохода: уникальные виллы с частными бассейн…
$1,31 млн
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты с непревзойденны…
$3,50 млн
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Вилла 4 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 399 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
$461,727
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Вилла 6 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Площадь 584 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с панорамным видом на горы и озеро!Инвестиционно-привлекательный объект! Дох…
$1,49 млн
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Вилла 5 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 5 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 406 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с панорамным видом на горы и озеро!Инвестиционно-привлекательный объект! Дох…
$1,07 млн
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Типы недвижимости в Тхаланге

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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