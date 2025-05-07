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Дома с видом на горы в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
777
Си Сунтон
217
Теп Красатти
202
Са Кху
69
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26 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 5 комнат
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где элег…
$1,13 млн
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Вилла 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 407 м²
Количество этажей 2
Инвестиционно-привлекательный объект! Прирост стоимости после завершения строительства – от …
$934,165
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
$1,27 млн
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Дом 3 спальни в Са Кху, Таиланд
Дом 3 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя уют этого просторного дома с частным бассейном всего в шаге от пляжа Най Я…
$372,167
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Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 467 м²
Количество этажей 3
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с панорамным видом на океан в престиж…
$828,138
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается дом Представляем вам очаровательный дом площадью 70 кв.м по невероятной цене в …
$96,090
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Вилла в Си Сунтон, Таиланд
Вилла
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 527 м²
? Роскошная вилла с 4 спальнями и бассейном в комплексе Botanica Modern Loft I Откройте д…
$1,02 млн
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Вилла 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 4
Закрытый комплекс таунхаусов с бассейнами в 50 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Предлагаютс…
$2,57 млн
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Вилла 4 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
$420,000
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Вилла 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 351 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с панорамным видом на горы и озеро!Инвестиционно-привлекательный объект! Дох…
$854,206
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 5 комнат
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 709 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где элег…
$1,47 млн
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Вилла 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Количество этажей 1
Инвестируйте в уникальные виллы! Вилла на вершине горы с захватывающим видом на долину Банг …
$886,367
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Наши приемущества: команда дизайнеров с международными именами; уникальный современный тропи…
$903,405
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Дом 2 спальни в Теп Красатти, Таиланд
Дом 2 спальни
Теп Красатти, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус с недавним ремонтом по отличной цене! Расположен в тихом районе с развитой инфрастр…
$91,215
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Уютный дом в районе Чернг Талей. ⬩ 2 спальни   ⬩ 2 ванные комнаты   ⬩ Кухня   ⬩ 1 парк…
$94,300
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Вилла 4 комнаты в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 473 м²
Количество этажей 1
Привлекательная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где…
$974,473
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Вилла 6 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 676 м²
Количество этажей 2
Инвестиционно-привлекательный объект! Прирост стоимости после завершения строительства – от …
$1,84 млн
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Наши приемущества: команда дизайнеров с международными именами; уникальный современный тропи…
$903,405
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Вилла 5 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 5 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 462 м²
Количество этажей 2
Инвестиционно-привлекательный объект! Прирост стоимости после завершения строительства – от …
$1,06 млн
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Вилла 6 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 6 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Площадь 584 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с панорамным видом на горы и озеро!Инвестиционно-привлекательный объект! Дох…
$1,49 млн
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Вилла 5 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 5 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 1
Инвестируйте в уникальные виллы! Вилла на вершине горы с захватывающим видом на долину Банг …
$1,04 млн
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Вилла 5 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 547 м²
Инвестиционный объект, отлично подойдет для постоянного проживания, а также для сдачи в арен…
$1,88 млн
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Вилла в Choeng Thale, Таиланд
Вилла
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Наши приемущества: команда дизайнеров с международными именами; уникальный современный тропи…
$1,27 млн
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Вилла 4 комнаты в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где элег…
$823,092
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Вилла 6 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 6 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 104 м²
Инвестиционный объект, отлично подойдет для постоянного проживания, а также для сдачи в арен…
$3,21 млн
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Вилла 5 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Вилла 5 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 406 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с панорамным видом на горы и озеро!Инвестиционно-привлекательный объект! Дох…
$1,07 млн
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Типы недвижимости в Тхаланге

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с гаражом
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с террасой
с видом на море
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