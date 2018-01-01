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Виллы с частными бассейнами и инфраструкутрой отеля, 3 минуты до пляжа Карон, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€1,04 млн
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7
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О комплексе

Проект и дизайн комплекса разрабатывал известное испанское архитектурное бюро.

В комплексе 14 вилл с бассейнами. Каждая с 3 спальнями и площадью 300 м2.

УК — испанский отельный оператор Meliá Hotels, под управлением которого более 380 отелей по всему миру. Доход будет рассчитываться по системе rental pool с контрактом на управление 10 лет. В отеле до 90 дней в году можно проживать самим.

Для владельцев скидки в ресторанах и СПА на территории комплекса.

План оплаты:

35% — первый взнос.

35% — во время строительства.

30% — после строительства.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее об инфраструктуре: свой бассейн у каждой виллы; несколько бассейнов на территории отеля; фитнес-центр и зал для йоги; лобби; природный парк с дорожками; спа в джунглях; 2 ресторана; патио и бар у бассейна; детский клуб; круглосуточная охрана; ресепшн 24/7.

Расположение и объекты поблизости

Район Карон, до одноименного пляжа будет курсировать шаттл-бас. В 7 минутах от пляжа Ката. Рестораны, кафе, массажные салоны, магазины, пункты обмена валют в 3–5 минутах езды. 10–15 минут до пляжа Патонг, торгового комплекса Джансейлон и ночных клубов.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Виллы с частными бассейнами и инфраструкутрой отеля, 3 минуты до пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€1,04 млн
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