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Жилой комплекс Роскошные виллы с бассейнами, СПА и садом, Чернгталай, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$2,29 млн
14.04.2025
$2,27 млн
13.04.2025
$2,27 млн
12.04.2025
$2,26 млн
11.04.2025
$2,29 млн
10.04.2025
$2,25 млн
09.04.2025
$2,28 млн
08.04.2025
$2,27 млн
07.04.2025
$2,29 млн
06.04.2025
$2,29 млн
05.04.2025
$2,29 млн
04.04.2025
$2,30 млн
03.04.2025
$2,34 млн
02.04.2025
$2,35 млн
01.04.2025
$2,35 млн
31.03.2025
$2,35 млн
30.03.2025
$2,35 млн
29.03.2025
$2,36 млн
28.03.2025
$2,36 млн
27.03.2025
$2,37 млн
26.03.2025
$2,36 млн
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25116
ID новостройки на Realting
In CRM: 2426209
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Эксклюзивный закрытый комплекс состоит всего из 4 вилл. Каждая вилла предлагает:

  • 20-метровый плавательный бассейн
  • сад, лаунж зону и кострище
  • 3 просторных крытых парковочных места
  • открытую стеклянную сауну и ледяную ванну
  • отдельный бассейн для гидротерапии

Дизайн отличается чистыми, прямыми линиями и незагроможденными пространствами, что позволяет сосредоточиться на деталях. Большие, ничем не загороженные окна и открытые жилые зоны впускают естественный свет что заполняет пространство. Дизайнерские решения органично вписываются в окружающую среду, используя натуральные материалы местного производства и мастерство ремесленников, чтобы создать баланс между простотой и элегантностью.

Удобства и оснащение в доме
  • гибридный водонагреватель
  • индивидуальная скважина и хранилище
  • система видеонаблюдения и Wi-Fi
  • сбор и хранение дождевой воды
  • зарядное устройство для электромобиля
  • насос для бассейна с переменной скоростью
  • зеленая энергоэффективность, включая солнечную энергию
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Ката - 50 мин.
  • Пляж Най Тон - 15 мин.
  • Заповедник слонов - 15 мин.
  • Гольф-клуб - 15 мин.
  • Британская международная школа - 15 мин.

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Роскошные виллы с бассейнами, СПА и садом, Чернгталай, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$2,29 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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