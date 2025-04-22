Жилой комплекс Роскошные виллы с бассейнами, СПА и садом, Чернгталай, Пхукет, Таиланд

Эксклюзивный закрытый комплекс состоит всего из 4 вилл. Каждая вилла предлагает:

20-метровый плавательный бассейн

сад, лаунж зону и кострище

3 просторных крытых парковочных места

открытую стеклянную сауну и ледяную ванну

отдельный бассейн для гидротерапии

Дизайн отличается чистыми, прямыми линиями и незагроможденными пространствами, что позволяет сосредоточиться на деталях. Большие, ничем не загороженные окна и открытые жилые зоны впускают естественный свет что заполняет пространство. Дизайнерские решения органично вписываются в окружающую среду, используя натуральные материалы местного производства и мастерство ремесленников, чтобы создать баланс между простотой и элегантностью.

гибридный водонагреватель

индивидуальная скважина и хранилище

система видеонаблюдения и Wi-Fi

сбор и хранение дождевой воды

зарядное устройство для электромобиля

насос для бассейна с переменной скоростью

зеленая энергоэффективность, включая солнечную энергию

Пляж Ката - 50 мин.

Пляж Най Тон - 15 мин.

Заповедник слонов - 15 мин.

Гольф-клуб - 15 мин.

Британская международная школа - 15 мин.

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