Жилой комплекс Роскошные виллы с бассейнами, СПА и садом, Чернгталай, Пхукет, Таиланд

Эксклюзивный закрытый комплекс состоит всего из 4 вилл. Каждая вилла предлагает:
Дизайн отличается чистыми, прямыми линиями и незагроможденными пространствами, что позволяет сосредоточиться на деталях. Большие, ничем не загороженные окна и открытые жилые зоны впускают естественный свет что заполняет пространство. Дизайнерские решения органично вписываются в окружающую среду, используя натуральные материалы местного производства и мастерство ремесленников, чтобы создать баланс между простотой и элегантностью.Удобства и оснащение в доме