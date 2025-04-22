Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, рестораном и спа-центром рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс Laguna Beachside, Пхукет — это современный и стильный проект, расположенный всего в 200 метрах от знаменитого пляжа Бангтао, в одном из самых престижных районов Пхукета. Комплекс предлагает уютные квартиры с 1-3 спальнями, которые идеально подходят как для проживания, так и дл…
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Рынок морепродуктов - 3,3 км
Пляж Най Харн - 4,2 км
Пирс Чалонг - 4,9 км
Мыс Промтеп - 6,2 км
Резиденция располагает ресторанами, детским клубом и детской площадкой, зоной для занятий йогой, трехуровневой парковкой и видеонаблюдением, садом, бассейнами и аквапарком, фитнес-залом, сауной и парной, кафе, инфинити-бассейном с террасой, отелем и торговым центром.
Окончание строительства …