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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, рестораном и спа-центром рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$164,322
14.04.2025
$163,307
13.04.2025
$163,403
12.04.2025
$162,568
11.04.2025
$164,208
10.04.2025
$161,664
09.04.2025
$163,784
08.04.2025
$163,396
07.04.2025
$164,733
06.04.2025
$164,749
05.04.2025
$164,280
04.04.2025
$165,364
03.04.2025
$168,320
02.04.2025
$168,631
01.04.2025
$169,003
31.03.2025
$169,121
30.03.2025
$169,074
29.03.2025
$169,762
28.03.2025
$169,879
27.03.2025
$169,934
26.03.2025
$169,228
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24902
ID новостройки на Realting
In CRM: 2423160
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Комплекс предлагает апартаменты в районе Bang Tao Beach с завораживающей природой и статусным окружением из частных вилл и 5-звёздочных отелей.

Особенности:

  • подземная парковка
  • современный фитнес-центр с тренажерным залом и открытой террасой
  • элитный спа-комплекс
  • коворкинг
  • ресторан с открытой террасой
  • детский клуб с бассейном и открытой детской площадкой
  • мини-кинотеатр
  • игровая комната
  • зоны отдыха
  • зона барбекю
  • открытая обеденная зона

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • 3 минуты до курорта Laguna Phuket с известными полями для гольфа
  • Менее 5 минут до белоснежных пляжей Bang Tao Beach
  • 10 минут до торгового квартала с развлечениями Boat Avenue
  • 20 минут до международного аэропорта Пхукета
  • 20 минут до British International School
  • 20 минут до Central Floresta Shopping Mall
  • 21 минута до Bangkok Hospital (Клиника Bang Tao)

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, рестораном и спа-центром рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$164,322
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