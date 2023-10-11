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Жильё в Villamartin, Испания

дома
3
4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Villamartin, Испания
Вилла 4 спальни
Villamartin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Продаётся вилла в Villamartin в районе Pinada Golf. Общая площадь 165.00 м2, участок 600 м2,…
€529,000
Вилла 3 спальни в Villamartin, Испания
Вилла 3 спальни
Villamartin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продаётся дом в Villamartin в районе Villamartín. Общая площадь 80.00 м2, участок 68 м2, дом…
€179,000
Квартира 2 спальни в Villamartin, Испания
Квартира 2 спальни
Villamartin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается квартира в новом комплексе на первом этаже с участком 288 м2. Пригород Торревьехи …
€278,500
Дуплекс 2 спальни в Villamartin, Испания
Дуплекс 2 спальни
Villamartin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продаётся дуплекс в Villamartin в районе Villamartín. Общая площадь 100.00 м2, состоит из 3 …
€169,000
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