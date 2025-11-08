Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Валенсии, Испания

коммерческая недвижимость
48
отели
11
Инвестиционная Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Инвестиционная 1 000 м² в Ayora, Испания
Инвестиционная 1 000 м²
Ayora, Испания
Площадь 1 000 м²
Участок: 150 га (150000м2) Частный дом: 400 м2  (вкл.в себя отдельно стоящий домик для пригл…
$889,852
Оставить заявку
Инвестиционная 3 000 м² в Utiel, Испания
Инвестиционная 3 000 м²
Utiel, Испания
Площадь 3 000 м²
Инвесторам!!!! Парк солнечных батарей вырабатывающих свет. Покупатель энергии IBERDROLA (кон…
$249,959
Оставить заявку
Инвестиционная в Manises, Испания
Инвестиционная
Manises, Испания
Гериатрический центр расположен всего в 15 минутах от столицы и 20 минутах от международного…
$1,40 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Alberic, Испания
Инвестиционная
Alberic, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Продается заправочная станция в Валенсии. Годовой объем продаж составляет 3300000 литров. Ес…
$1,10 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 1 400 м² в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Инвестиционная 1 400 м²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Кол-во ванных комнат 58
Площадь 1 400 м²
Продается общежитие для студентов в 300 метрах от Университета. Всего 58 комнат, 3 из них дл…
$749,876
Оставить заявку
Инвестиционная 16 000 м² в Аликанте, Испания
Инвестиционная 16 000 м²
Аликанте, Испания
Площадь 16 000 м²
Гериатрический центр в провинции Аликанте. В настоящее время пуст и никогда не был инагуиров…
$12,00 млн
Оставить заявку
КРЕМАТОРИЙ + 3 АГЕНТСТВА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ в el Castellar lOliveral, Испания
КРЕМАТОРИЙ + 3 АГЕНТСТВА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
el Castellar lOliveral, Испания
Площадь 1 358 м²
УНИКАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В ИСПАНИИ: КРЕМАТОРИЙ + 3 АГЕНТСТВА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ Стоимость: 2.3…
$2,68 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 641 м² в lEliana, Испания
Инвестиционная 641 м²
lEliana, Испания
Количество спален 21
Площадь 641 м²
Продается развлекательный клуб для мужчин в Альтерне рядом с Валенсией
$499,917
Оставить заявку
Инвестиционная 3 545 м² в Cullera, Испания
Инвестиционная 3 545 м²
Cullera, Испания
Площадь 3 545 м²
Резиденция в Кульере, с максимальной вместительностью на 477 человек и площадью 3545,35м2, 9…
$8,20 млн
Оставить заявку
Property InvestProperty Invest
Инвестиционная 1 840 м² в Аликанте, Испания
Инвестиционная 1 840 м²
Аликанте, Испания
Площадь 1 840 м²
Инвесторам!!! Отличная инвестиции в Испании , в городе Аликанте. Лот из 20 квартир и 20 парк…
$1,75 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Lliria, Испания
Инвестиционная
Lliria, Испания
Продажа автозаправочной станции недалеко от Валенсии, годовой объем продаж 1850000 литров. Е…
$1,10 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти