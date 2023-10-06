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Инвестиционная недвижимость в Торревьеха, Испания

коммерческая недвижимость
69
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2 объекта найдено
Инвестиционная 4 спальни в Торревьеха, Испания
Инвестиционная 4 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 322 м²
Продаётся здание в Торревьехе в районе Paseo maritimo. Общая площадь 322.00 м2, здание 2007 …
€579,900
Инвестиционная в Торревьеха, Испания
Инвестиционная
Торревьеха, Испания
Площадь 1 100 м²
Продаётся здание в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 1100.00 м2, состоит из 1 комнат…
€1,90 млн
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