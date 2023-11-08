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Жильё в Teulada, Испания

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47 объектов найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 677 м²
Этаж 3/3
Недвижимость с панорамным видом на море в Бениссе Аликанте Эта недвижимость в Бениссе Аликан…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Частный Дом с Просторными 4 Спальнями и 4 Ванными в Аликанте Морайра Отдельно стоящий дом со…
€1,75 млн
Квартира 1 комната в Teulada, Испания
Квартира 1 комната
Teulada, Испания
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Уникальный проект в современном архитектурном стиле с сильным средиземноморским характером,…
€134,277
Квартира 4 комнаты в Teulada, Испания
Квартира 4 комнаты
Teulada, Испания
Комнаты 4
Площадь 568 м²
NEW BUILD LUXURY VILLA IN MORAIRA Эта потрясающая современная вилла HighTech Luxury Villa р…
€3,30 млн
Квартира 4 комнаты в Teulada, Испания
Квартира 4 комнаты
Teulada, Испания
Комнаты 4
Площадь 346 м²
НОВАЯ ВИЛЛА BUILD IN MORAIRA С ВИДОМ НА МОРЕ Вилла New Build в Морайре с частным бассейном …
€1,72 млн
Квартира 1 комната с балконом, с Lift, с terrassa в Teulada, Испания
Квартира 1 комната с балконом, с Lift, с terrassa
Teulada, Испания
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Новая акция 19 независимых роскошных Виллы с большим участком 300 м2 частный бассейн юго-за…
€134,277
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Вилла на Стадии Строительства в Морайре, Аликанте. Эта вилла с 4 спальнями в Морайре, Теулад…
€2,00 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 356 м²
Стильная Вилла с Современными и Просторными Интерьерами в Морайре, Коста-Бланка Продается ви…
€2,00 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 568 м²
Количество этажей 3
Роскошная Просторная Вилла с Современным Дизайном в Морайре, Коста-Бланка Вилла в Морайре ра…
€3,25 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 559 м²
Этаж 3/3
Готовая к Заселению Вилла с Видом на Море Рядом с Пляжем в Морайре Эта изысканная вилла расп…
€2,18 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Этаж 3
Отдельный Дом в Спокойном Районе Рядом с Пляжем в Морайре, Теулада Этот дом расположен в Мор…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Этаж 3/3
Виллы с 4 Спальнями Рядом с Пляжем в Морайре, Аликанте Эти виллы расположены в одном из самы…
€1,68 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в Teulada, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Teulada, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 692 м²
Этаж 4/4
Вилла с Видом на Море в Морайре с Собственным Садом и Бассейном Эта вилла расположена в 5 ми…
€2,69 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Этаж 3/3
Отдельная Вилла в Эксклюзивном Месте в Морайре, Аликанте Вилла расположена в Морайре – прибр…
€1,55 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 429 м²
Этаж 3/3
Роскошная Вилла с Личным Бассейном Рядом с Пляжами в Морайре, Теулада Эта вилла расположена …
€2,89 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 896 м²
Этаж 2/2
Отдельная Вилла с Приватной Обстановкой и Невероятным Видом на Море в Морайре, Теулада Роско…
€3,00 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в Teulada, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
Teulada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 618 м²
Этаж 3
Отдельная Вилла Рядом с Пляжем в Морайре, Аликанте Морайра – живописный город с красивой при…
€1,25 млн
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Teulada, Испания
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Этаж 3/3
Виллы с 4 Спальнями в Центре Морайры в Аликанте Очаровательные виллы расположены в Морайре –…
€1,68 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Этаж 2/2
Роскошная Вилла Рядом с Пляжем и Центром Морайры Вилла расположена в Морайре – популярном го…
€1,70 млн
Бунгало 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Бунгало 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 590 м²
Этаж 2/2
Вилла с Видом на Море и с Бассейном в Морайре, Коста-Бланка Предлагаем купить виллу в Морайр…
€3,35 млн
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Teulada, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Teulada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Этаж 4/5
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Морайре, Коста-Бланка Морайра – популярный город в сев…
€341,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Teulada, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Teulada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 5
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Морайре, Коста-Бланка Морайра – популярный город в сев…
€289,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Teulada, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Teulada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/5
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Морайре, Коста-Бланка Морайра – популярный город в сев…
€213,000
Вилла 4 спальни в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 754 м²
Красивая вилла с лучшими качествами и видом на море, на участке площадью 1046 м2 с двумя пеш…
€1,68 млн
Вилла 4 спальни в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 601 м²
Красивая вилла с лучшими качествами и видом на море, на участке площадью 1016 м2 с двумя пеш…
€1,70 млн
Вилла 4 спальни в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Красивая вилла с лучшими качествами, и с видом на море, на участке площадью 1003 м2 с двумя …
€1,60 млн
Дом 4 спальни у моря в Teulada, Испания
Дом 4 спальни у моря
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 568 м²
Количество этажей 3
Представляем новую современную виллу класса люкс в городе в Moraira. Благодаря своему прекра…
€3,25 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 568 м²
Роскошная вилла в Эль Портет, Морайра, Коста Бланка Вы получите доступ к дому у тупика улицы…
€3,25 млн
Дом 4 спальни у моря в Teulada, Испания
Дом 4 спальни у моря
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 299 м²
Количество этажей 3
Представляем новую современную виллу у моря в городе в Moraira от застройщика. Морайра – кра…
€1,70 млн
Дом 4 спальни у моря в Teulada, Испания
Дом 4 спальни у моря
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 544 м²
Количество этажей 3
Представляем новую современную виллу у моря в городе в Moraira от застройщика. Морайра – кра…
€1,68 млн
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