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Квартиры в Teulada, Испания

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7 объектов найдено
Квартира 1 комната в Teulada, Испания
Квартира 1 комната
Teulada, Испания
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Уникальный проект в современном архитектурном стиле с сильным средиземноморским характером,…
€134,799
Квартира 4 комнаты в Teulada, Испания
Квартира 4 комнаты
Teulada, Испания
Комнаты 4
Площадь 568 м²
NEW BUILD LUXURY VILLA IN MORAIRA Эта потрясающая современная вилла HighTech Luxury Villa р…
€3,30 млн
Квартира 4 комнаты в Teulada, Испания
Квартира 4 комнаты
Teulada, Испания
Комнаты 4
Площадь 346 м²
НОВАЯ ВИЛЛА BUILD IN MORAIRA С ВИДОМ НА МОРЕ Вилла New Build в Морайре с частным бассейном …
€1,72 млн
Квартира 1 комната с балконом, с Lift, с terrassa в Teulada, Испания
Квартира 1 комната с балконом, с Lift, с terrassa
Teulada, Испания
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Новая акция 19 независимых роскошных Виллы с большим участком 300 м2 частный бассейн юго-за…
€134,067
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Teulada, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Teulada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Этаж 4/5
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Морайре, Коста-Бланка Морайра – популярный город в сев…
€341,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Teulada, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Teulada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 5
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Морайре, Коста-Бланка Морайра – популярный город в сев…
€289,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Teulada, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Teulada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/5
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Морайре, Коста-Бланка Морайра – популярный город в сев…
€213,000
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