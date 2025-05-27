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Коммерческая недвижимость в Террассе, Испания

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 3 400 м² в Террасса, Испания
Коммерческое помещение 3 400 м²
Террасса, Испания
Площадь 3 400 м²
Коммерческое помещение в торговой зоне города Террасса. Общая площадь 3400 м.кв. Помещение…
$1,60 млн
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Коммерческое помещение 1 977 м² в Террасса, Испания
Коммерческое помещение 1 977 м²
Террасса, Испания
Площадь 1 977 м²
Коммерческое помещение на стадии строительства в городе Тарраса в провинции Барселоны.  Общ…
$3,99 млн
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Коммерческое помещение 1 100 м² в Террасса, Испания
Коммерческое помещение 1 100 м²
Террасса, Испания
Площадь 1 100 м²
Продается здание, расположенное в Террасе, на площади Vella, на углу улицы крем. Это Antiguo…
$3,42 млн
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